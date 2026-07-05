В Молдавии назвали власти «предателями» после подсветки зданий в цвета флага США

В Молдавии пользователи социальных сетей выразили недовольство решением властей подсветить три знаковых здания в Кишиневе в цвета американского триколора. Об этом пишет РИА Новости.

4 июля по случаю празднования Дня независимости Соединенных Штатов Америки Триумфальная арка, здание Парламента и примэрия Кишинева были освещены в цвета, соответствующие флагу США. Реакция молдавской общественности в социальных сетях на это событие была весьма активной. Часть комментаторов обвинила власти в измене национальным интересам и попытке угодить американской администрации в надежде на получение дальнейшей финансовой поддержки.

«Предатели своей страны и народа. Власть должна ответить. Немедленно», «Снова будут просить гранты на что-то?», «Если у Молдовы нет ни головы, ни хребта, то у других они есть. Стыд нам. Каждая страна ценит свою историю, свой гимн, свой флаг и свой родной язык, а мы... Мы зря об этом печемся. Мы словно продали свое национальное достоинство», — такие мнения можно было наблюдать в молдавском сегменте интернета под публикациями об освещении столичных зданий в цвета флага США.

Другие пользователи выразили более пессимистичные взгляды на ситуацию:

«Это начало конца... Молдовы больше нет», «Молдовы как таковой не существует, это теперь американо-румынская территория», — считают они.

Отдельные пользователи выразили сомнение в ответных шагах со стороны США. Они задались вопросом, будет ли американский Белый дом когда-либо освещен в цвета молдавского национального флага в день празднования Дня независимости страны.

Ранее в Париже задержали мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню и вывесившего флаг США.