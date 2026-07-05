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Российские студенты стали чаще использовать ИИ при написании дипломных работ

«Известия»: в РФ в четыре раза выросла доля применения ИИ в студенческих работах
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект все чаще проникает в учебу: за три последних года доля сгенерированного текста в выпускных работах выросла в четыре раза. Об этом сообщают «Известия».

По информации источника, за 2022-2025 годы доля сгенерированного текста в дипломных работах студентов выросла с 9,9 до 42,3%. Чаще всего студенты используют ИИ для составления вводной и заключительной части текста, а также для составления списка используемой литературы в соответствии с требованиями вуза.

К помощи ИИ-ассистента прибегают и преподаватели. Согласно исследованию Высшей школы экономики, 85% российских ученых применяют ИИ при написании научных работ. Нередко обращаются к ИИ-помощнику и школьники. Генерация текста ИИ помогает обучающимся преодолеть «страх чистого листа», пишут «Известия».

В Министерстве науки и высшего образования РФ предлагают не бороться с ИИ, а перекраивать систему образования. Так, к примеру, рассматривается вариант возвращения в вузы устных экзаменов, которые исключат участие нейросетей в итоговой аттестации, и студенту придется отвечать на вопросы преподавателя самостоятельно. Кроме того, ИИ-ассистенты могут облегчить процесс обучения детей с особенностями развития.

Ранее педагог Шушарина поделилась со студентами, как им использовать ИИ как персонального репетитора.

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