В МВД заявили, что мошеннический скимминг ушел в прошлое

МВД заявило, что мошенники не смогут размещать считыватели на современные банкоматы

Установка мошеннических считывающих устройств на банкоматы стала уже технически невозможна в России благодаря появлению бесконтактных банковских терминалов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России, передает ТАСС.

В МВД заверили, что в настоящее время ряд классических мошеннических схем, именуемых скиммингом и шиммингом, уже стали неактуальными, так как появились бесконтактные банкоматы без физического картоприемника. Распространение таких аппаратов сделало невозможным установку на них мошеннических считывающих устройств — магнитных лент, мини-камер и накладных клавиатур, с помощью которых злоумышленники могли красть данные с карт.

Скимминг — это способ кражи денег и данных с банковской карты с помощью самодельного считывателя магнитной ленты (скиммера). Шимминг — считывание данных с карт при помощи микрочипа (шиммера), который мошенники размещали внутри картоприемника банкомата.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники придумали новый способ кражи денег через NFC.