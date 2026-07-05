Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В МВД заявили, что мошеннический скимминг ушел в прошлое

МВД заявило, что мошенники не смогут размещать считыватели на современные банкоматы
Мария Девахина/РИА Новости

Установка мошеннических считывающих устройств на банкоматы стала уже технически невозможна в России благодаря появлению бесконтактных банковских терминалов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России, передает ТАСС.

В МВД заверили, что в настоящее время ряд классических мошеннических схем, именуемых скиммингом и шиммингом, уже стали неактуальными, так как появились бесконтактные банкоматы без физического картоприемника. Распространение таких аппаратов сделало невозможным установку на них мошеннических считывающих устройств — магнитных лент, мини-камер и накладных клавиатур, с помощью которых злоумышленники могли красть данные с карт.

Скимминг — это способ кражи денег и данных с банковской карты с помощью самодельного считывателя магнитной ленты (скиммера). Шимминг — считывание данных с карт при помощи микрочипа (шиммера), который мошенники размещали внутри картоприемника банкомата.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники придумали новый способ кражи денег через NFC.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!