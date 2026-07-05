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Общество

Пермская пенсионерка заказала крем для ног и лишилась 10 млн рублей

В Перми пенсионерка отдала мошенникам 10 млн рублей из-за крема для ног
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Перми лишилась десяти миллионов рублей, поверив в доставку крема для ног. Об этом сообщает управление МВД по региону.

84-летняя женщина захотела приобрести продукт и оставила контакты на сайте. Вскоре ей перезвонили, чтобы уточнить данные и попросили назвать код из сообщения.

Далее с ней общались лжеспециалисты разных ведомств. Они утверждали, что кто-то от имени пенсионерки оформил доверенность на террористку, находящуюся в розыске. Женщина якобы получила доступ к счетам россиянки и может распоряжаться деньгами.

Чтобы ее счета не арестовали, пенсионерка следовала инструкциям неизвестных.

«В результате, под давлением страха и манипуляций, женщина собрала 10 млн рублей и передала их прибывшему курьеру», – сообщается в публикации.

В полиции предупредили о том, что схемы мошенников становятся более продуманными и призвали не терять бдительность в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пенсионерка отдала неизвестным 12,8 млн рублей после одного звонка

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