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Общество

В Нижнем Новгороде пенсионерка отдала неизвестным 12,8 млн рублей после одного звонка

В Нижнем Новгороде женщина лишилась 12,8 млн рублей из-за мошенников
I am from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Нижнего Новгорода поверила мошенникам и отдала им 12,8 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

75-летняя женщина общалась с неизвестными в течение трех недель. Лжесотрудники ФСБ рассказали ей о сомнительной операции на банковском счете. Чтобы отменить ее, пострадавшая следовала всем инструкциям аферистов.

Сначала она обналичила в банке десять миллионов рублей, положила их в черную хозяйственную сумку и передала незнакомке.

Спустя несколько дней она снова сняла со счетов деньги, на этот раз два миллиона рублей. Следуя указаниям мошенников, она прибыла в Москву и там передала эти деньги неизвестному. Позже у нее забрали средства еще раз.

«Спустя некоторое время пенсионерка сняла со счета оставшиеся 800 000 рублей и передала их неизвестному мужчине недалеко от своего дома», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Норильске машинист ответил на сообщение о домофоне и лишился 10,7 млн рублей.

 
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