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Общество

В Москву доставили из Ингушетии члена братской банды, похищавшей владельца квартиры

«Ъ»: суд в Москве арестовал члена банды, сбежавшего после лечения в больнице
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Москву доставили Магомета Муцольгова, которого считают участником запрещенного в России террористического сообщества — боевого крыла общины последователей Батал-Хаджи Белхороева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

56-летнего мужчину задержали в Ингушетии сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. После этого его доставили в столицу, где Замоскворецкий районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи предъявили обвинения по статьям о похищении человека, вымогательстве и расправе над человеком.

Следствие полагает, что Муцольгов входил в преступную группу, состоявшую из его родственников, которая занималась мошенничеством с московской недвижимостью. По версии Следственного комитета, деятельность группы сопровождалась похищениями и устранением владельцев квартир.

Примером преступной деятельности стал случай в 2014 году, когда Муцольгов вместе с родственниками похитил в Москве владельца квартиры, после чего, опоив его, потребовал передать право собственности на недвижимость. Следствие считает, что потерпевший не выжил из-за действий участников группы, а его тело спрятали. В СК также полагают, что подобные эпизоды могли происходить неоднократно.

По данным следствия, в преступную группу входили братья Аслан, Асхаб, Руслан, Якуб и Магомет Муцольговы, а также другие фигуранты. По версии правоохранительных органов, они действовали в московском регионе с 2007 года, совершая преступления, связанные с недвижимостью. Большинство предполагаемых участников группы были задержаны и арестованы в конце прошлого года.

Пытаясь скрыться от правоохранителей, Муцольгов выпрыгнул из окна третьего этажа своей квартиры в Москве, получил тяжелые травмы, а после лечения покинул больницу и скрылся.

Ранее стало известно о вынесении приговоров членам ростовской банды, похищавшей людей с целью вымогательства.

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