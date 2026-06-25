В Ростове вынесли приговоры членам банды, похищавшим людей с целью вымогательства

В Ростове-на-Дону суд приговорил шестерых местных жителей к лишению свободы за похищение человека, вымогательство и неправомерное завладение автомобилем, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, в сентябре 2024 года группа потребовала у двух жителей региона 1,2 млн рублей. Одного из потерпевших злоумышленники похитили, посадили в его же автомобиль, избивали и угрожали, требуя деньги. Мужчина успел передать им 300 тыс. рублей, после чего нападавшие скрылись.

О произошедшем в полицию сообщил очевидец, благодаря его показаниям участников группы удалось установить и задержать. Пока шло следствие, все фигуранты находились под стражей. Суд назначил им от 4,5 до 7 лет колонии общего и строгого режимов.

Ранее в Башкирии банда похищала людей и вымогала деньги.