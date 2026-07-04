Врач объяснила, как отличить нормальную забывчивость от опасных симптомов

Забыть, зачем зашел в комнату, или не сразу вспомнить имя нового знакомого может каждый. Но бытовая забывчивость становится тревожным признаком, когда начинает менять привычную жизнь человека, рассказала «Газете.Ru» невролог, рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева.

Опасность могут скрывать ситуации, которые сначала объясняют усталостью, возрастом или рассеянностью, отметила врач. Например, человек через несколько минут снова спрашивает, когда приедет сын или что будет на ужин, хотя только что получил ответ.

«Сам по себе забытый номер телефона или имя малознакомого человека еще не повод для паники. Другое дело, когда человек начинает выпадать из рутины — повторяет одни и те же вопросы, теряется в знакомом месте, перестает справляться с делами, которые раньше делал автоматически», — объяснила Мамадалиева.

По мнению невролога, насторожить должно и то, что человек вдруг теряет привычные бытовые навыки. Раньше он спокойно готовил, пользовался плитой или микроволновкой, а теперь путается в простых действиях, забывает последовательность, может положить соль в чай. Может меняться и поведение человека. Так, он может бросить хобби или перестать звонить друзьям. И за этим стоит не плохое настроение, а трудность с привычными действиями.

При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу — терапевту или неврологу, рекомендовала собеседница издания.

Еще один тревожный признак — резкая подозрительность или раздражительность, продолжила специалистка. Человек может обвинять близких в том, что они спрятали очки, деньги или другие вещи, злиться без понятной причины, становиться замкнутым или апатичным. Такие перемены в характере тоже могут сопровождать нарушения работы мозга.

Мамадалиева посоветовала обращать внимание на ситуацию, когда слово вертится на языке, но вспомнить его не получается. После стресса или сильной усталости такое бывает у многих. Но если человек все чаще забывает простые слова и заменяет их описаниями вроде «та штука, которая крутится» вместо «миксер», это уже повод не откладывать консультацию.

По словам врача, проблемы с памятью связаны не только с болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными процессами. Такие же жалобы могут возникать при дефиците витамина B12, проблемах с щитовидной железой, тяжелой депрессии, при приеме некоторых лекарств (снотворных, антигистаминных).

Мамадалиева подчеркнула, что кроссворды и упражнения для памяти полезны, но при заметных изменениях этого недостаточно. Врачу важно понять, когда появились жалобы, какие препараты принимает человек, как он спит, питается, двигается и справляется с обычными делами.

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