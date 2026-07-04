Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В озеро в черте Киева попало более 350 тонн нефтепродуктов

В Киеве ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Кирилловском озере
Виталий Тимкив/РИА Новости

В Киеве проходит ликвидация последствий крупного разлива нефтепродуктов в Кирилловском озере. Об этом сообщает Минэкономики Украины через свой Telegram-канал.

«В Оболонском районе столицы произошла серьезная экологическая катастрофа — масштабный разлив нефтепродуктов в Кирилловское озеро, входящее в систему озер Опечень. По предварительным расчетам, в озеро попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии», — отметили в ведомстве.

По словам заместителя министра Ирины Овчаренко, несмотря на то, что загрязнение удалось локализовать на начальной стадии, нанесенный окружающей среде ущерб оценивается как крайне значительный. Министерство экономики уже приступило к процедуре фиксации масштабов экологического вреда.

В скором времени Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна утвердить план действий по устранению последствий произошедшего. До тех пор, пока показатели химического состава воды не будут приведены в норму, для жителей и гостей столицы введен строгий запрет на купание, рыбалку и любой контакт с водой как в Кирилловском, так и в прилегающем Иорданском озерах.

Предварительные данные указывают на то, что источником утечки горюче-смазочных материалов стало одно из промышленных предприятий города.

Ранее у побережья Каспийского моря обнаружили нефтяное пятно.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!