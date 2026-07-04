В озеро в черте Киева попало более 350 тонн нефтепродуктов

В Киеве проходит ликвидация последствий крупного разлива нефтепродуктов в Кирилловском озере. Об этом сообщает Минэкономики Украины через свой Telegram-канал.

«В Оболонском районе столицы произошла серьезная экологическая катастрофа — масштабный разлив нефтепродуктов в Кирилловское озеро, входящее в систему озер Опечень. По предварительным расчетам, в озеро попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии», — отметили в ведомстве.

По словам заместителя министра Ирины Овчаренко, несмотря на то, что загрязнение удалось локализовать на начальной стадии, нанесенный окружающей среде ущерб оценивается как крайне значительный. Министерство экономики уже приступило к процедуре фиксации масштабов экологического вреда.

В скором времени Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна утвердить план действий по устранению последствий произошедшего. До тех пор, пока показатели химического состава воды не будут приведены в норму, для жителей и гостей столицы введен строгий запрет на купание, рыбалку и любой контакт с водой как в Кирилловском, так и в прилегающем Иорданском озерах.

Предварительные данные указывают на то, что источником утечки горюче-смазочных материалов стало одно из промышленных предприятий города.

Ранее у побережья Каспийского моря обнаружили нефтяное пятно.