Пьяный петербуржец угрожал сотрудникам супермаркета ножницами

В Петербурге пьяный мужчина угрожал сотрудникам супермаркета ножницами и бросался на посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Инцидент произошел на Пролетарской улице в Колпино. Прохожие сообщили патрульным об агрессивном нетрезвом мужчине с ножницами, который бросался на людей в торговом зале. Сотрудники магазина вместе с одним из покупателей смогли скрутить дебошира.

Мужчина доставлен в отдел полиции, ножницы изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Удмуртии полицейские задержали 49-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на сотрудницу магазина. Мужчина зашел в магазин, взял с витрины три бутылки спиртного и прошел мимо кассы. Девушка выбежала за ним на улицу и попыталась остановить, но злоумышленник достал из кармана ножницы, стал угрожать ей расправой и сбежал.

Ранее в Новосибирске мужчина выбил дверь супермаркета ради шоколадок и энергетиков.