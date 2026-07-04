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Общество

В Омске спасли мужчину, который чуть не отпилил себе руку

Омские хирурги спасли пациенту руку, поврежденную шлифмашинкой
Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

В Омске хирурги спасли мужчину, который едва не отпилил себе руку шлифовальной машиной. Об этом сообщает портал Om1.

66-летний пациент поступил в больницу с глубоким ранением предплечья и повреждением сосудов и сухожилий. Было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве.

Медикам удалось очистить рану и остановить кровотечение, сосудистые хирурги восстановили кровоток в поврежденной конечности. Операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Пенсионеру предстоит реконструкция поврежденных сухожилий. Обстоятельства произошедшего выясняются. Врачи напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при работе с электроинструментом.

До этого пенсионер из Кузбасса два года проходил с костью в бронхе. 72-летний пенсионер случайно вдохнул кость во время еды, но не придал этому значения. В течение двух лет го мучили сильный кашель, частые бронхиты и одышка. Кузбассовец обратился в больницу. Операция длилась около часа, хирурги удалили инородное тело с помощью эндоскопического оборудования, сохранив пациенту легкое.

Ранее российские врачи спасли мужчину после удара молнии.

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