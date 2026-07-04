Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Краснодаре мужчина с ножом пытался ворваться в магазин в поисках телефона

МВД РФ: крымчанин разбил дверь магазина в Краснодаре, пока искал телефон
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина с ножом пытался ворваться в продуктовый магазин в Краснодаре, когда искал свой мобильный телефон. Об этом в Telegram-канале сообщило управление министерства внутренних дел РФ по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Октябрьской. Гость из Крыма не смог найти свой телефон, из-за чего устроил дебош. Он разбил остекление дверного проема магазина, при этом выкрикивая бранные слова.

«На место прибыли участковые уполномоченные полиции. Они задержали нарушителя, доставили его в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол по статье о мелком хулиганстве», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов изъяли обнаруженный у мужчины нож. Собранные материалы о происшествии были переданы на рассмотрение в суд, дебоширу грозит наказание вплоть до 15 суток административного ареста.

«Необходимо отметить, что телефон, который мужчина искал, оказался при нем», — подчеркнули в МВД.

Там уточнили, что в настоящее время оценивается причиненный продуктовому магазину ущерб.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина с ножницами бросался на людей в супермаркете.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!