Казачья бригада «Терек» отметила год с момента получения знамени с подписью Путина

Казачья разведывательная бригада «Терек» отметила первую годовщину получения боевого знамени с личной подписью президента России Владимира Путина, сообщает RT.

Бригада была создана в июле 2022 года. Тогда в нее вошли казаки-добровольцы Терского войскового казачьего общества. В состав бригады также вошли атаманы казачьих обществ.

Сейчас бригада стала интернациональной. Бойцы «Терека принимали участие в боях на различных направлениях СВО, среди которых Соледарское, Угледарское, Херсонское, Кинбурнская коса и другие. Также казаки из бригады «Терек» освобождали Курскую область от ВСУ.

Вручение знамени с подписью президента России стало признанием заслуг казачества на передовой.