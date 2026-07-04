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Общество

В Госдуме предложили заменить сразу несколько документов одной картой

Депутат Нилов предложил объединить водительские права и СТС в одну ID-карту
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил объединить водительское удостоверение и ряд других документов в единую пластиковую ID-карту.

По словам парламентария, альтернативой существующим форматам документов могла бы стать компактная пластиковая карта размером с водительское удостоверение, на которой в цифровом виде была бы собрана вся необходимая информация. Это, по его мнению, сделало бы использование документов более удобным в повседневной жизни.

Нилов отметил, что на такой ID-карте можно было бы разместить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, выписки из Единого государственного реестра недвижимости и другие документы. При этом он подчеркнул, что объединение должно осуществляться исключительно на добровольной основе.

Кроме того, депутат считает, что в перспективе единую ID-карту можно будет интегрировать с банковской картой. По его мнению, со временем Россия придет к такому формату хранения документов.

Ранее в Гознаке ответили, стоит ли России отказываться от бумажных паспортов.

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