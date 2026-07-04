Россиянин вломился в магазин с топором ради четырех бутылок водки

В Коми мужчина с топором вломился в супермаркет

В Республике Коми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который вломился в магазин ночью и похитил алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около пяти часов утра на улице Полевой в Усть-Куломском районе, злоумышленник топором разбил стеклопакеты и проник в торговый зал. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили следы бурого цвета, уходящие в сторону жилых домов.

Следы привели к одной из построек. Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Его задержали при попытке выйти из дома и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Новосибирске мужчина выбил дверь супермаркета ради шоколадок и энергетиков. Покинуть место преступления грабитель не успел, у выхода его задержали полицейские. В отделе мужчина попытался избавиться от улик и выбросил продукты в туалете, где их позже нашли. Возбуждено уголовное дело о краже

Ранее грабитель сбежал из магазина без добычи из-за насмешек продавцов.