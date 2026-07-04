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Общество

Юрист объяснил, когда квартиру могут вскрыть без согласия владельца

Юрист Сбитнев: квартиру могут вскрыть без согласия собственника для медпомощи
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска

Вскрыть квартиру без присутствия собственника можно только в исключительных случаях, предусмотренных законодательством. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

Юрист напомнил, что Конституция России закрепляет принцип неприкосновенности жилища, согласно которому проникновение в квартиру против воли проживающих допускается лишь в случаях, установленных федеральным законом или по решению суда.

По словам Сбитнева, одним из таких исключений являются аварийные ситуации — пожар, утечка газа или прорыв труб, когда существует угроза жизни, здоровью или имуществу граждан. Кроме того, вскрытие возможно, если человеку, находящемуся внутри квартиры, требуется срочная медицинская помощь, а самостоятельно открыть дверь он не может. В подобных случаях такое право имеют сотрудники экстренных служб, включая МЧС и аварийные службы ЖКХ.

Юрист также отметил, что квартира может быть вскрыта при исполнении судебных решений и постановлений судебных приставов, например при принудительном выселении или проведении описи имущества. К законным основаниям он отнес и действия правоохранительных органов, в том числе проведение обысков, а также случаи, связанные с введением чрезвычайного или военного положения.

При этом Сбитнев подчеркнул, что все подобные действия должны быть документально оформлены, а проживающих в квартире граждан, если это возможно, необходимо уведомить.

Ранее в Госдуме объяснили, как можно выписать из квартиры жильцов

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