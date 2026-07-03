Россиянин от скуки сообщил в экстренные службы, что свел счеты с жизнью

На Алтае мужчина от скуки сообщил в 112, что свел счеты с жизнью

На Алтае пьяный мужчина от скуки сообщил экстренным службам, что свел счеты с жизнью. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Инцидент произошел, когда житель Бийска распивал спиртное и ему стало скучно и одиноко. Тогда он позвонил в службу 112, представился именем своего брата и сообщил, что он сам якобы свел счеты с жизнью.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина жив и в медицинской помощи не нуждается. Сам он пояснил, что из-за накатившей скуки решил таким способом развлечься.

В содеянном мужчина раскаялся. Его признали виновным в заведомо ложном вызове специализированных служб. Теперь он должен выплатить штраф в размере тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что пьяная россиянка от скуки вызвала домой полицию.