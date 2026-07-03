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Общество

Учительница получила 33 года тюрьмы за сексуальное насилие над 13-летним учеником

В США учительница получила 33 года тюрьмы за сексуальное насилие над учеником
District Attorney Webb/Zapata

В США учительница получила 33 года тюрьмы за сексуальное насилие над 13-летним учеником, пишет Fox News.

Бывшая учительница средней школы в Техасе, 30-летняя Адриана Руллан, приговорена к 33 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 13-летним учеником. Присяжные округа Уэбб признали ее виновной по трем статьям, включая продолжительное насилие над ребенком младше 14 лет.

Вердикт вынесен после двухдневного разбирательства. Прокуроры представили показания шести свидетелей, текстовые сообщения, фото и видео. Жертва рассказала в суде, что насилие разрушило его дружбу, чувство собственного достоинства и едва не стоило жизни. Мать мальчика обвинила Руллан в депрессии и тревожности сына, назвав ее манипулятивной.

Расследование началось в ноябре 2023 года после обращения родителей в полицию школьного округа. Экспертиза телефона жертвы выявила переписку, подтверждающую обвинения. Сама подсудимая вину не признала.

Ранее учительница год совращала школьника и снимала с ним видео.

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