Юрист напомнил, что купание в запрещенных местах не остается без последствий

Игнорировать табличку «купаться запрещено» возле водоема нельзя ни при каких обстоятельствах. В комментарии «Газете.Ru» Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба, рассказал, с какими последствиями можно столкнуться.

Конкретные меры определяются на уровне субъектов РФ. В Москве, например, действуют нормы, закреплённые Законом г. Москвы № 45. За купание в неположенном месте для граждан предусмотрено предупреждение или определенные последствия.

«Важно помнить: с 16 лет человек уже несет ответственность за купание в запрещенном месте. Если нарушитель несовершеннолетний, последствия могут коснуться родителей», — объяснил он.

Отдельно стоит учитывать меры за нарушения в водоохранных зонах. Например, если не соблюдаются правила использования земли или лесов рядом с водоемами, а также при нарушении на прибрежной защитной полосе, могут наступить последствия.

«Купание в состоянии алкогольного опьянения может рассматриваться как отягчающее обстоятельство, особенно если поведение создало угрозу для окружающих. Кроме того, купание топлес или нагишом может подпадать под статью о мелком хулиганстве», — предупредил юрист.

Если в результате купания в запрещенном месте пострадают дети, родители или сопровождающие лица могут столкнуться с серьезными последствиями по статье 125 УК РФ за оставление в опасности.

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