Бариста назвал ошибки, из-за которых домашний кофе получается невкусным

Одна из самых распространенных ошибок, из-за которой кофе получается невкусным, — это хранение кофе в открытой упаковке или в прозрачной банке на кухне. Зерна чувствительны к свету и воздуху, а также к влаге и посторонним запахам. При нарушении условий хранения они быстро теряют аромат и насыщенность вкуса, рассказал «Газете.Ru» Даниил Лобадин, бариста-тренер компании «МилФудс», управляющей кофейным брендом Poetti.

«Правильным будет хранить кофе в упаковке производителя, зажав канцелярским зажимом. Эту упаковку нужно убрать в герметичный непрозрачный контейнер в сухом и прохладном месте, желательно, подальше от плиты и прямых солнечных лучей», — объяснил он.

Еще одна ошибка — кипяток вместо горячей воды.

«Многие считают, что чем горячее вода, тем лучше раскроется вкус кофе. В реальности кипяток может испортить молотые зерна, негативно повлиять на вкус и сделать напиток горьким. Оптимальная температура — от 90 до 96 градусов. Подождите 30-60 секунд после закипания и заливайте кофе», — отметил бариста.

Слишком крупный или, наоборот, слишком мелкий помол также могут значительно повлиять на вкус кофе.

«В первом случае вкус напитка может стать водянистым, недостаточно насыщенным, во втором — горьким и тяжелым. Степень помола нужно подбирать, ориентируясь на способ приготовления. Для турки подойдет самый мелкий помол, для капельный методов (кофеварки, дрип-пакеты) — средний, а для френч-пресса — крупный», — сказал Даниил Лобадин.

Очевидная, но часто игнорируемая причина невкусного кофе — грязная кофемашина. Даже самая дорогая техника нуждается в регулярной очистке. В кофемашине могут скапливаться остатки кофейных масел и накипь, которые со временем начинают влиять на вкус напитка. Нужно следить за чистотой машины и регулярно промывать съемные детали и чистить ее от накипи. Это не только сохранит вкус кофе, но и продлит срок службы устройства.

«Кофе более чем на 95% состоит из воды, поэтому несложно догадаться, что ее качество напрямую влияет на вкус вашего напитка. Дело в балансе минералов — жесткая вода с их избытком может искажать вкус, а слишком мягкая делать его невыразительным. Для приготовления используйте фильтрованную воду со средним содержанием минералов — хорошо подойдет детская бутилированная», — посоветовал эксперт.

Если хотите, чтобы ваш кофе был вкусным, не разогревайте его повторно после заварки. При нагреве ароматические соединения разрушаются, вкус становится менее насыщенным и кофе начинает сильно горчить. Для продления кофейного ритуала перелейте напиток в термокружку или термос — это позволит сохранить его теплым без ущерба вкусу.

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