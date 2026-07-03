Врач назвала скрытую угрозу окрошки с алкоголем

Когда алкоголь попадает в рецепт как «изюминка», это сильно меняет социальный контекст блюда. Окрошка на шампанском за семейным столом — это алкоголь, поданный как норма, рассказала «Газете.Ru» Марина Калюжная, врач-психиатр-нарколог, основатель Клиники доктора Калюжной.

Для большинства людей в этом нет ничего страшного. Но есть те, для кого это не мелочь. У пациентов с алкогольной зависимостью и их близких есть характерная история: «мы же не пили, мы просто готовили». Алкоголь в еде воспринимается как безопасный.

«Это та самая нормализация, которая позволяет зависимому человеку не считать выпитое настоящим срывом, — объясняет Калюжная. — Родственники тоже легче соглашаются: «это же в блюде, не в стакане»».

Врач предупреждает: даже если алкоголь выпаривается при готовке, сам ритуал его добавления в еду размывает границы для тех, кто борется с зависимостью. Окрошка с алкоголем перестает быть просто блюдом — она становится поводом.

«Для здорового человека это действительно мелочь. Но для семьи, где есть зависимый, такие рецепты — опасная лазейка, — подчеркивает психиатр-нарколог. — Лучше исключить их, чем создавать иллюзию безопасности».

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