Чебурашка и Джек Воробей оказались идеальными попутчиками для россиян

Россияне хотели бы взять в путешествие Чебурашку, Джека Воробья и Шерлока Холмса

Большинство россиян путешествуют в компании — с семьей, партнером или друзьями. В Авито Путешествиях выяснили, каким должен быть идеальный попутчик, с результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Главное качество — надежность: ее отметили 42% респондентов. Чувство юмора и спокойствие набрали по 32%. Умение комфортно молчать рядом назвали 12%. Женщины чаще обращают внимание на умение договариваться и совпадение по типу отдыха (по 34%).

Предпочтения меняются с возрастом. Путешественники 18–24 лет ценят чувство юмора и готовность к новым впечатлениям. Для 23% из них важно, чтобы попутчик мог организовать поездку (среди старше 65 лет — только 11%). Умение не теряться при форс-мажорах важно для 23% молодежи и 30% пожилых. Аккуратность в быту — для 15% и 24% соответственно.

Идеальный типаж: спокойный человек, не создающий стресса — 32%. С весельчаками хотят путешествовать 16%, с организаторами — 14%. Умение находить красивые локации оказалось наименее востребовано — фотографа выбрали 4%.

Что портит поездку: нежелание идти на компромисс (28%), споры о маршруте, опоздания и плохая организация (по 23%). Несовпадение по бюджету беспокоит 12%. Женщины чувствительнее к отсутствию компромисса (31% против 24% у мужчин).

Респондентам предложили представить, кого из персонажей они взяли бы в путешествие. В топ-5 вошли капитан Джек Воробей, Чебурашка, Шерлок Холмс, Винни-Пух и доктор Ватсон. Гарри Поттера выбрали бы 17% молодежи и 4% старше 65 лет, Шрека — 16% и 2%. С доктором Ватсоном хотели бы путешествовать 8% зумеров и 17% старшего поколения.

Молодежи важно, чтобы с попутчиком было весело, он не терялся в сложных ситуациях. Старшее поколение ищет спокойного компаньона и хорошего собеседника.

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