Соцфонд изменит порядок учета стажа по уходу за пенсионерами и инвалидами

Соцфонд изменит порядок учета стажа по уходу за пенсионерами с 2027 года

С 2027 года в России уход за пенсионерами и инвалидами для включения в трудовой стаж нужно будет подтверждать до начала такого ухода, а не по его завершении. Об этом говорится на сайте Социального фонда.

По новым правилам, периоды присмотра за близкими и родственниками этих категорий необходимо заявлять заблаговременно. До конца следующего года следует также оформить и задокументировать уход, который уже велся в 2026 году или раньше, чтобы он учитывался при назначении пенсии.

В настоящее время такой уход вносят в пенсионный стаж на основании заявления, поданного в Социальный фонд после окончания периода. С наступления следующего года заявление потребуется подать при начале ухода и затем продлевать каждые 12 месяцев, если уход продолжается длительное время.

При оформлении потребуется письменное согласие того, за кем осуществляется присмотр; сейчас такое подтверждение требуется только в случаях раздельного проживания ухаживающего и подопечного.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья заплатят 880 млн рублей за уход за инвалидами.