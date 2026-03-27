Жителям Подмосковья заплатят 880 млн рублей за уход за инвалидами

В Подмосковье за уход за инвалидами с начала 2026 года выплатили 215 млн рублей

В Московской области действует мера поддержки жителей, ухаживающих за инвалидами первой и второй групп на дому. Это первый регион, где ввели денежные выплаты за такую работу – гражданам платят по 27 тыс. рублей в месяц. С начала текущего года на эти цели уже направили 215 млн рублей, а всего в бюджете заложили 881 млн рублей, сообщает 360.ru со ссылкой на данные регионального Минсоцразвития.

В этом году заявление на получение выплат подали уже более тысячи жителей области, это доступно для граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Для участия в программе им сначала необходимо прослушать бесплатный восьмичасовой курс в «Школе ухода», где их обучают ухаживать за тяжелобольными людьми.

«Мы убеждены, что самый комфортный вариант размещения жителей с инвалидностью — это их родные стены, где все оборудовано именно под них. Чаще всего такой формат удобен и родственникам, которые осуществляют уход», — подчеркнул глава Минсоцразвития Андрей Кирюхин.

После курса выпускники могут начать уход за инвалидами первой или второй групп, которые постоянно живут на в области и нуждаются в помощи. Важно, что инвалид должен предварительно отказаться от бесплатной сиделки и услуг соцобслуживания. Выплаты назначаются на полгода. За работой помощника следит специальная комиссия, в том числе эксперты проверяют чистоту жилища, оценивают состояние здоровья и чистоту одежды пациента, качество ухода, питания и так далее.

