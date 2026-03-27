Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителям Подмосковья заплатят 880 млн рублей за уход за инвалидами

В Подмосковье за уход за инвалидами с начала 2026 года выплатили 215 млн рублей
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области действует мера поддержки жителей, ухаживающих за инвалидами первой и второй групп на дому. Это первый регион, где ввели денежные выплаты за такую работу – гражданам платят по 27 тыс. рублей в месяц. С начала текущего года на эти цели уже направили 215 млн рублей, а всего в бюджете заложили 881 млн рублей, сообщает 360.ru со ссылкой на данные регионального Минсоцразвития.

В этом году заявление на получение выплат подали уже более тысячи жителей области, это доступно для граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Для участия в программе им сначала необходимо прослушать бесплатный восьмичасовой курс в «Школе ухода», где их обучают ухаживать за тяжелобольными людьми.

«Мы убеждены, что самый комфортный вариант размещения жителей с инвалидностью — это их родные стены, где все оборудовано именно под них. Чаще всего такой формат удобен и родственникам, которые осуществляют уход», — подчеркнул глава Минсоцразвития Андрей Кирюхин.

После курса выпускники могут начать уход за инвалидами первой или второй групп, которые постоянно живут на в области и нуждаются в помощи. Важно, что инвалид должен предварительно отказаться от бесплатной сиделки и услуг соцобслуживания. Выплаты назначаются на полгода. За работой помощника следит специальная комиссия, в том числе эксперты проверяют чистоту жилища, оценивают состояние здоровья и чистоту одежды пациента, качество ухода, питания и так далее.

Напомним, в России в этом году проиндексировали социальные выплаты и пособия на 5,6%. Повышение коснулось получателей материнского капитала, семьи с детьми, инвалидов и другие категории граждан, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!