Верховный суд РФ утвердил порядок сноса самовольных построек

Верховный суд разъяснил порядок при рассмотрении дел о сносе самовольных построек

Верховный cуд РФ утвердил обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством и сносом таких построек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Органы местного самоуправления не вправе применять внесудебную административную процедуру сноса самовольных построек в отношении объекта, являющегося частью многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

В ВС РФ отметили, что такие решения относятся только к компетенции судов. Кроме того, здания, построенные на землях сельхозназначения, которые незаконно перевели в земли населенных пунктов, являются самостроями и подлежат сносу. Однако добросовестный застройщик имеет право на компенсацию после сноса.

Верховный суд напомнил, что если в спорной постройке проживают граждане, то суд, удовлетворяя требование о сносе, должен принять решение об их выселении, при этом к участию в деле необходимо привлечь прокурора.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области могут снести 1200 незаконно построенных домов ради фонтанов Петергофа.

Хозяева построек получили иски о признании их домов самовольными постройками и требования о сносе. За неисполнение этих требований с них могут взыскивать по 10 тыс. руб. каждый день. Среди получивших иски как те, кто покупал готовые дома, так и те, кто возвел дома на приобретенных участках.

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