Визу на Кипр можно будет оформить через центры BLS в России с 6 июля

С 6 июля в России начнется прием заявлений на получение визы на Кипр в центрах BLS International. Об этом сообщило кипрское посольство.

В официальном заявлении посольства Кипра в Москве и его консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре говорится о начале сотрудничества с компанией BLS International для упрощения процесса подачи визовых заявлений.

Это нововведение, по мнению представителей дипмиссии, обеспечит более широкий выбор для заявителей по сравнению с ранее существовавшими возможностями.

Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит 5 евро. По состоянию на 3 июля, визовый сбор для людей старше 12 лет составляет 90 евро, а для детей в возрасте от 6 до 12 лет — 45 евро.

Визовые центры BLS International расположены в таких городах России, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

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