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Общество

Россиянам рассказали, почему похудение — это не спринт, а марафон

Нутрициолог Савельева: здоровое похудение основано на изменении образа жизни
Alfonso Soler/Shutterstock/FOTODOM

Приняв решение похудеть, важно настроиться не на краткосрочные диеты, а на полную трансформацию образа жизни. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева.

«Готовьтесь к тому, что это марафон, а не спринт. Если у вас есть генетическая или приобретенная склонность к набору веса, прежние привычки разрушат любой результат. Не надо питать надежду, что сейчас посидите на диете, а потом вернетесь к обычной жизни», — сказала специалист.

Она посоветовала начать с малого, например, ввести белок в каждый прием пищи и добавить овощи.

До этого Савельева объяснила, почему не стоит постоянно взвешиваться.

Самый точный метод контроля, по ее словам, — не дорогие умные весы, а биоимпедансометрия. Это исследование позволяет объективно оценить соотношение воды, жира и активной клеточной массы в организме.

Ранее россиянам объяснили, как сформировать здоровый рацион без лишних затрат.

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