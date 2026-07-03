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Общество

Раскрыто состояние чиновников, пострадавших при подрыве машины на мине в Рыльске

Врач Попов: состояние главы Рыльского района Ковальчука близко к тяжелому
Gerry Broome/AP

Состояние главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука, пострадавшего при подрыве автомобиля на мине, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил представитель Федерального центра медицины катастроф Александр Попов, передает ТАСС.

«Состояние средней степени тяжести, ближе к тяжелому», — отметил он.

Еще у двух пострадавших диагностировали легкие травмы. Четвертого раненого в настоящее время транспортируют в медицинское учреждение, рассказал Попов. Он добавил, что оказание помощи пострадавшим контролируется региональным и федеральным министерствами здравоохранения.

ЧП в Рыльске произошло утром 3 июля. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что автомобиль с сотрудниками районной администрации подорвался на мине. В салоне находились Владимир Ковальчук, у которого диагностировали слепые осколочные ранения ноги и минно-взрывную травму, и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Последний получил непроникающее ранение живота и осколочное ранение бедра, ему потребовалась операция.

По словам главы региона, еще двое пострадавших — начальник управления культуры и специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — в момент взрыва находились на крыльце расположенного рядом здания. Чиновники получили слепые осколочные ранения конечностей, а также акубаротравму.

Ранее в Курской области мужчина пострадал из-за сброшенного украинским дроном взрывного устройства.

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