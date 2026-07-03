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Общество

В Уфе 14-летняя девочка помогла поймать вора, совершившего кражу у соседа

Школьница из Уфы раскрыла квартирную кражу по камерам видеонаблюдения
Telegram-канал Mash Batash

В Уфе 14-летняя школьница помогла полиции быстро раскрыть кражу из квартиры соседа, сообщает Mash Batash.

Пока хозяин спал, неизвестный вынес из жилья телевизор и два телефона. Мужчина обратился в полицию, после чего оперативники начали обход жильцов дома.

Когда полицейские обратились к девочке по имени Лира, у нее оказался доступ к камерам в лифте. Девочка просмотрела записи и заметила, как мужчина в белой одежде заходит в кабину с чужим телевизором.

Это помогло оперативно установить подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбудили новое уголовное дело, а школьницу поблагодарили за помощь следствию.

Ранее на Камчатке вор уснул на месте преступления и отправился в колонию на 2,5 года.

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