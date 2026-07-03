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Общество

Количество пользователей мобильной веб-версии «Макс» достигло 5,3 млн

Более 5 млн пользователей «Макс» на iOS подключили уведомления
Shutterstock

Более 5 млн пользователей национального мессенджера «Макс» на iOS подключили отправку уведомлений, сообщает ТАСС.

«На начало июля мобильную веб-версию приложения используют 5,3 млн пользователей на iOS», — говорится в сообщении пресс-службы платформы.

Представители платформы напомнили, что для настройки уведомлений в национальном мессенджере пользователю нужно открыть сайт «Макса» в браузере Safari, нажать кнопку «Поделиться», выбрать пункт «Показать больше» и «Добавить на экран «Домой». После появления иконки сервиса на экране необходимо авторизоваться в «Максе» и разрешить получение уведомлений во всплывающем окне.

В начале июня Apple без объяснения причин удалила «Макс» из своего магазина приложений AppStore.

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