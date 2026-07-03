Красноярец в одних трусах выпал из окна и повис на дереве

В Красноярске полуголый мужчина выпал из окна и застрял на дереве

В Красноярске сотрудники поисково-спасательного отряда спасли мужчину, который выпал из окна четвертого этажа и застрял на дереве. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

В службу 112 поступил сигнал о происшествии на улице Королева. 38-летний мужчина в одних трусах выпал из окна и повис на ветках дерева. При падении он получил травмы, прибывшие спасатели с помощью лестницы сняли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи для осмотра.

Причины произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Состояние мужчины уточняется.

До этого в Башкирии огласили приговор мужчине, который выбросил знакомую с балкона седьмого этажа во время пьяной ссоры, женщина не выжила. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее кузбассовец поссорился с приятелем и выбросил его из окна.