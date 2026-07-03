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Общество

Финальный этап Олимпиады по финансовой безопасности пройдет в Красноярске

Более 40 стран приняли участие в отборочном этапе Олимпиады по финансовой безопасности
Российское общество «Знание»

Более 40 стран приняли участие в отборочном этапе VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Олимпиады.

Олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Чернышенко отметил, что сейчас проходит подготовка к финальному этапу Олимпиады, который пройдет с 27 сентября по 4 октября 2026 года в Красноярске.

В заседании приняли участие заместитель председателя оргкомитета, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и другие.

«В отборе приняли участие более 40 стран, в том числе новые – Тунис, Ливия, Йемен, Судан, Камерун, Сенегал. Олимпиада заслуженно закрепила за собой статус глобального проекта и положила начало международному движению по финансовой безопасности. Наша задача – не останавливаться на достигнутом и сделать программу финала соревнований еще более интересной по всем 4 трекам», — сказал Чернышенко.

Также вице-премьер заявил о необходимости перевести на китайский язык материалы платформы «Содружество», так как на ней публикуются материалы и проводятся национальные этапы соревнований. На данный момент платформа работает на 5 языках, а задания переведены на 7.

Кроме того, Юрий Чиханчин напомнил, что в России проводятся уроки по финансовой безопасности.

«Уроки ежегодно посещают более 3 миллионов старшеклассников. Занятия проводятся и за рубежом – они прошли уже более чем в 20 государствах, а в этом году к проекту присоединились Венесуэла, Иордания, Замбия, Мексика и Эфиопия», — сказал он.

Всего в рамках финальной недели Олимпиады в Красноярске пройдет более 60 мероприятий по 4 направлениям: образовательному, профессиональному, спортивному и культурно-нравственному.

Также в поддержку Года единства народов России в рамках финальной недели Олимпиады пройдет фестиваль «Россия в красках».

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