В Южной Корее управляющий банком украл $45 тысяч и заменил их игровыми деньгами

Управляющий банком украл $45 тысяч, заменив банкноты на игровые деньги, пишет Oddity Central.

В Южной Корее разгорелся скандал после того, как управляющий банком выносил настоящие банкноты, а вместо них складывал в сейф игровые деньги, которые заранее покупал в интернете.

На опубликованных фотографиях видно, что «банкноты» были украшены изображениями уток, медведей и других животных. Подделки настолько отличались от настоящих купюр, что пользователи соцсетей удивились, как их никто не замечал.

Предполагается, что схема работала благодаря тому, что отделение было небольшим, а управляющий практически единолично отвечал за работу с хранилищем. Пользуясь этим, он регулярно заходил в сейф и подменял часть настоящих денег игрушечными.

О мошенничестве стало известно после того, как один из сотрудников обратил внимание на странное поведение руководителя и сообщил об этом начальству. В ходе внутренней проверки обман быстро вскрылся.

Управляющий был уволен, полностью вернул похищенные средства, а сам банк решил урегулировать ситуацию без обращения в полицию.

Ранее в США грабитель расправился с двумя сотрудниками банка.