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Общество

Гендиректор «Афиши» получил национальную премию в области медиабизнеса

Генерального директора «Афиши» признали лучшим медиаменеджером года
Пресс-служба компании «Афиша»

Генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров получил награду XXXVI национальной премии в области медиабизнеса «Медиаменеджер России» в категории «Топ-менеджмент медиа», сообщает пресс-служба компании.

Как отметил Сидоров, стратегия «Афиши» строится вокруг человека.

«Мы исходим из простого вопроса: что пользователю нужно в моменте, когда он решает, как провести вечер? Мы перестали быть просто витриной билетов и стали платформой, которая помогает выбрать, спланировать и получить удовольствие от события. Это комплексная работа: от интерфейса до рекомендаций, от покупки до эмоции. Свободное время очень ограниченный ресурс, и мы стараемся его сберечь, предоставляя пользователям релевантные ответы на запросы», — сказал он.

Напомним, премия «Медиаменеджер России» была учреждена в 2000 году издательским домом «МедиаБизнес». Ежегодно премия отмечает топ-менеджеров медиа, рекламной и PR-индустрии.

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