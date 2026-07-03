В Москве потребовали возбудить дело против экс-депутата Гудкова

Прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в мессенджере «Макс».

Прокуратура установила, что 46-летний Гудков был два раза подвергнут административному наказанию за нарушение порядка работы иноагента, однако с февраля 2026 года он продолжил публиковать посты и материалы в соцсети без соответствующей пометки.

Отмечается, что материалы прокуратуры направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Гудкова по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

В ведомстве добавили, что результаты рассмотрения материалов проверки находятся на контроле.

Министерство юстиции России в феврале 2023 года внесло Гудкова в реестр иноагентов, а в ноябре 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Ранее сообщалось о возможном новом штрафе певице Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) в России.