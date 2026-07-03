ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Пятигорске

ФСБ показала, как задерживали подозреваемого в подготовке теракта в Пятигорске

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозапись задержания уроженца одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в подготовке террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Кадры показало РИА Новости.

По данным спецслужбы, мужчина заранее изучил предполагаемый объект нападения, проведя его фотосъемку, а затем приобрел химические вещества и другие компоненты, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Утром 3 июля в ФСБ сообщили, что подозреваемый действовал по указанию куратора, находившегося в Сирии. По версии ведомства, он готовил поджог объекта транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного зажигательного устройства.

В спецслужбе заявили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий фигуранта своевременно выявили и задержали, предотвратив совершение теракта.

По информации ФСБ, после реализации своих планов подозреваемый намеревался выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта в синагоге Ярославля.