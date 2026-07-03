Россиянин заживо сжег обидчика и 8 лет скрывался от полиции

Жителя Канска будут судить за нападение на сотрудника автобазы, который требовал зарплату у своего начальника. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, осенью 2018 года после празднования Дня автомобилиста один из работников автобазы потребовал от начальника выплатить задолженность по зарплате. Разговор перерос в драку, свидетелем потасовки стал приятель директора базы, он решил расправиться с обидчиком.

Потерпевшего под предлогом разговора привезли на территорию автобазы, где конфликт вспыхнул вновь. Обвиняемый попросил знакомого подогнать автомобиль, подготовить проволоку, старые покрышки и канистру с дизельным топливом, потерпевшего со связанными руками погрузили в багажник и вывезли на берег реки Кан, где обложили покрышками, облили топливом и подожгли.

Мужчина не выжил, восемь лет свидетели молчали, опасаясь мести. В 2025 году расследование уголовного дела возобновили, очевидцев допросили, а алиби обвиняемого опровергли. Фигурант дела заключен под стражу, материалы расследования переданы суд.

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