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Общество

В российском регионе в газете обнаружили сюрприз от романтика из XIX века

В музее Забайкалья среди страниц газеты «Посредник» 1842 года нашли гербарий
Нерчинский краеведческий музей/VK

Сотрудники Нерчинского краеведческого музея в Забайкальском крае нашли в газете «Посредник» сюрприз от романтика из XIX века. Об этом говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Периодическое печатное издание публиковало новости из сфер промышленности, хозяйства и науки. Большинство опубликованных в газете материалов были заимствованы из иностранных технических журналов. В музее сохранились 59 номеров издания за 1842 год. Они переплетены в твердую обложку и теперь стали похожи на книгу.

Между страниц газеты сотрудники музея обнаружили гербарий из нескольких цветов. Два из них — саранка (лилия кудреватая) и ирис — легко узнаются. Остальные растения из-за прошествия большого количества времени невозможно определить.

«Сюрприз, обнаруженный в собрании номеров газеты «Посредник», напомнил о романтической традиции, столь популярной в XIX веке, — засушивать цветы в толстых изданиях», — говорится в публикации.

По словам сотрудников музея, романтичные натуры хранили таким способом цветы как память о дорогих сердцу событиях и переживаниях.

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