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Общество

Турция не пропустила гей-круиз

CNN: Турция отказалась пропускать гей-круиз в свои порты из-за моральных норм
Агентство Анадолу

Турция отказалась пропускать гей («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-круиз компании Atlantis Events в свои порты из-за моральных норм. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что круиз «Афины — Венеция», ориентированный на людей нетрадиционной ориентации, должен был пришвартоваться в порту Кушадасы 7 июля, а затем отправиться в Стамбул. Судно покинуло Грецию 5 июля.

Однако власти республики приняли решение об отмене этих мероприятий, поскольку круиз, по их словам, был зафрахтован группами, «известными своим поведением», несовместимым с устоями турецкого общества и его моральными ценностями. Известно, что на борту лайнера прибыли более 1000 пассажиров из США.

Согласно онлайн-сервису MarineTraffic, судно под названием Scarlet Lady принадлежит круизной компании Virgin Voyages миллиардера Ричарда Брэнсона. Компания Atlantis Events сообщила, что теперь круиз поплывет в Каир (Египет) и на греческий остров Крит вместо Турции.

Ранее россияне стали чаще выбирать круизный отдых из-за роста спроса

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