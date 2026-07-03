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Общество

Сосед заманил школьницу в гости и изнасиловал

В Малайзии мужчина изнасиловал девочку и дал ей деньги за молчание
KALAM PHOTOG/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии сосед заманил восьмилетнюю девочку в квартиру и надругался над ней, а затем дал деньги за молчание. Об этом сообщает Free Malaysia Today.

Инцидент произошел в Куала-Лумпуре, безработный мужчина встретил ребенка в лифте и завел к себе домой. Злоумышленник надругался над девочкой и дал ей денег за молчание. Пострадавшая рассказала о произошедшем подруге, после чего о случившемся узнала мать школьницы.

Девочку доставили в больницу, насильника оперативно задержали. В суде мужчина признал вину по двум обвинениям. По первому эпизоду он получил десять лет тюрьмы и один удар тростью, по второму еще четыре года и один удар. Сроки будут отбываться одновременно. Суд также обязал осужденного пройти двухлетнюю программу психологической реабилитации.

До этого в Индии юноши изнасиловали девятилетнего ребенка в лесу. Подростки пообещали ей финики, если девочка пойдет с ними в лес. В результате школьницу изнасиловали и бросили на месте. Несмотря на травмы, ей удалось вернуться домой.

Ранее многодетный отец изнасиловал трехлетнюю девочку и расправился с ней в коровнике.

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