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Общество

Женщина застрелила ветерана армии из-за места на парковке у супермаркета

CBS: американка убила ветерана армии США, выстрелив в него на парковке
Broward Sheriff's Office

В США ветеран армии погиб в результате перестрелки во время спора из-за парковочного места, сообщает CBS News.

Инцидент произошел 30 июня на парковке магазина Walmart в Норт-Лодердейле. Около 12:30 очевидцы позвонили по номеру 911 и сообщили о стрельбе, после чего на место прибыли полицейские и спасатели.

Они обнаружили мужчину, в котором позже опознали 62-летнего Барта Дигульельмо, с огнестрельным ранением. Его доставили в медицинский центр Broward Health, где он скончался.

Выяснилось, что огонь открыла женщина, она осталась на месте происшествия и заявила детективам, что стреляла в целях самообороны. Подозреваемую задержали.

Сестра Дигульельмо, говорившая с журналистами по телефону, заявила, что потрясена случившемся. По ее словам, мужчина являлся ветераном вооруженных сил и был награжден за участие в операции «Буря в пустыне». По факту его гибели начато расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные устроили стрельбу и ранили отдыхающих на пляже под Новосибирском.

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