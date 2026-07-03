Стало известно, какие напитки и десерты россияне чаще заказывают летом

Летом 2026 года россияне стали чаще приобретать безалкогольное вино и замороженные десерты. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе сервиса доставки «Самокат».

Спрос на этот безалкогольный товар вырос более чем в 8 раз в сравнении с летом прошлого года, это одна из самых быстрорастущих категорий среди напитков. Кроме того, аналитики зафиксировали рост спроса на замороженные десерты, в том числе замороженные ягоды в шоколаде (+58% год к году), а также на безалкогольное пиво (+62%).

Покупатели вместо традиционной газировки также на 84% чаще выбирали крафтовые лимонады. Спрос на лечебную минеральную воду увеличился на 17%, на холодный кофе — более чем в 5 раз.

«Позитивную динамику демонстрируют и ягодные напитки – продажи смузи увеличились на 79%, а морсов – на 34%. Еще один тренд этого сезона – напитки в компактных упаковках, удобных для прогулок, поездок и пикников. Газировку объемом до 0,8 литра стали покупать чаще на 42%, холодный чай – на 37%, а небольшие бутылки кваса – более чем в 3 раза», — добавили в сообщении.

До этого аналитики «Самоката» и бренда Arive Makeup рассказали «Газете.Ru», что ы одной корзине с помадой или подводкой чаще всего оказываются бананы, молоко, огурцы и вода. Пик заказов приходится на субботу — на 40% чаще, чем в понедельник. При этом вечером (18:00–22:00) косметику заказывают на 38% чаще, чем утром. Главные сезонные пики — декабрь, февраль и март.

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