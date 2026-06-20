Любовь к играм на смартфоне сделала пенсионерку миллионером

Пенсионерка из Санкт-Петербурга случайно нажала на рекламу лотереи и выиграла несколько миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

В знаменательный день женщина играла на смартфоне в игру, в которой появилась реклама «Большой 8». Елена случайно нажала на предложение сыграть и купила билет с рандомной комбинацией цифр.

«Такой спонтанный выбор принес ей суперприз в размере 5 миллионов рублей», – отметили в компании.

По словам Елены, ирония ситуации заключается в том, что крупный выигрыш пришел именно тогда, когда она и не собиралась играть. По словам женщины, раньше она регулярно участвовала в розыгрышах и надеялась на удачу.

Средства от выигрыша Елена планирует потратить на семейные нужды: сделать ремонт, заняться вопросами здоровья, а также купить подарок на свадьбу единственной дочери.

До этого в США женщина стала богаче на $1 млн благодаря корму для кошки. Женщина из города Блаффтон рассказала, что вечером заехала в супермаркет, чтобы успеть купить корм по распродаже. По ее словам, она была очень уставшей и едва успела до закрытия магазина. Уже на кассе решила заодно приобрести несколько лотерейных билетов, один из которых оказался выигрышным.

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