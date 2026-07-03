Мошенники взломали страницу поискового отряда «ЛизаАлерт»

Мошенники получили доступ к странице новосибирского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщили представители организации.

В отряде рассказали, что от имени официального сообщества пользователям начали поступать сообщения со ссылкой. Представители «ЛизаАлерт» призвали не переходить по ней и ни при каких обстоятельствах не переводить деньги.

В организации сообщили, что уже занимаются восстановлением доступа к сообществу и устранением последствий взлома.

В «ЛизаАлерт» также напомнили, что поисково-спасательный отряд никогда не собирает пожертвования на личные банковские карты, не просит переводить деньги через личные сообщения и не использует расчетные счета для сбора средств.

Представители отряда призвали пользователей сохранять бдительность, не открывать подозрительные ссылки и предупредить о произошедшем своих знакомых. О восстановлении доступа к странице, как отметили в организации, будет сообщено дополнительно.

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