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В России не планируется вводить дополнительные дорожные знаки для СИМ

Росстандарт не планирует вводить дополнительные дорожные знаки для самокатов
PavelKant/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт не планирует вводить дополнительные дорожные знаки для регулирования движения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

«Введение дополнительных дорожных знаков для СИМ в настоящее время не планируется», — заявили в Росстандарте.

В настоящее время в России уже действуют специальные знаки и элементы разметки, регулирующие движение велосипедов, самокатов и других СИМ, среди них — «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Велосипедная дорожка» и «Движение на велосипедах и мопедах запрещено».

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах иметь аналог ОСАГО. По его словам, сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится взыскивать компенсацию через суд, а у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами или просто скрыться. Обязательное страхование ответственности, считает депутат, решило бы эту проблему.

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросло мошенничество с каско.

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