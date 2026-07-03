Ребенок умер после того, как проснулся и увидел летучую мышь у себя на лице

Guardian: в Канаде ребенок умер от бешенства после того контакта с летучей мышью

В Канаде от бешенства умер 11-летний ребенок после того, как проснулся и увидел у себя на носу и во рту летучую мышь. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, инцидент произошел дома в северной части Онтарио. После пробуждения ребенок отмахнулся от летучей мыши. Отец мальчика поймал животное, после чего выпустил его на улицу.

При осмотре ребенка родители не обнаружили у него следов укусов или царапин, а поведение летучей мыши «не сочли странным». Семья решила не обращаться к врачу, поскольку исключала возможность заражения сына бешенством.

Газета отметила, что спустя 19 дней у мальчика появилось покалывание, онемение и отек правой стороны лица. Ребенка отвели в больницу, где у него диагностировали герпетический гингивостоматит. При этом врач, узнав о контакте с летучей мышью, обратился в местный орган здравоохранения для уточнения вопроса о необходимости назначения противорабических препаратов.

На следующий день состояние ребенка ухудшилось. Его поместили в отделение интенсивной терапии. По результатам МРТ у ребенка выявили поражения ствола головного мозга. Анализы подтвердили наличие бешенства.

Журналисты отметили, что в Канаде бешенство встречается крайне редко. В период с 1924 года в стране зафиксировали 28 случаев заболевания. При этом последний подтвержденный случай в Онтарио произошел в 1967 году.

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