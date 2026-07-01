В Красноярске ввели карантин из-за вспышки опасного заболевания

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о введении карантина по бешенству в Красноярске. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Согласно документу, карантин ввели до 24 августа 2026 года включительно. В указе уточняется, что очаг заражения бешенством находится на улице Тотмина, 3. В него также вошла прилегающая территория в радиусе 500 метров. Какое именно животное заболело, в документе не раскрывается.

На территории очага вводится запрет на лечение больных животных, на посещение участка посторонними людьми, на ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировку, а также снятие шкур с туш. На всей территории запрещены ярмарки, выставки и любые мероприятия с животными.

Бешенство — опасный вирус, поражающий нервную систему. Он передается через слюну при укусе. Главные переносчики в природе — лисы, енотовидные собаки и бездомные собаки с кошками. У зараженных зверей меняется поведение: дикие перестают бояться людей, а домашние становятся агрессивными или неестественно ласковыми. Для человека без прививок болезнь летальна.

Ранее ребенок заразился бешенством после укуса летучей мыши во сне.