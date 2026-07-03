Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В США бывшего олимпийца обвинили в порче Зеркального пруда в Вашингтоне

Прокурор Пирро: бывший олимпиец Херн обвиняется в порче Зеркального пруда
Shutterstock

Бывшего участника олимпийской сборной США по гребному слалому Дэвида Херна обвинили в порче Зеркального пруда у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Об этом сообщила прокурор столичного округа Колумбия Дженин Пирро в ходе пресс-конференции, передает телеканал CNN.

«Херн обвиняется в умышленном уничтожении имущества, за которое ему грозит 10 лет тюремного заключения», — сказала прокурор.

Пирро добавила, что инцидент произошел 19 июня. По ее словам, свидетели видели, как бывший олимпиец «яростно двумя руками» отрывал покрытие со дна пруда.

23 июня президент США Дональд Трамп сообщил об аресте нескольких человек за нанесение материального ущерба Зеркальному пруду. По его словам, семь человек были привлечены к судебной ответственности за ущерб «теперь уже прекрасному» водоему.

В апреле Трамп заявил, что при экс-президенте Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона выглядели гораздо хуже, чем сейчас, и напоминали болото. Трамп опубликовал снимки одного из самых узнаваемых объектов столицы — Зеркального пруда. На первом фото пруд наполнен зеленоватой водой и тиной, а изображение подписано словами «Хуссейн Обама».

На втором кадре тот же бассейн выглядит чистым и окрашенным в сине-голубые тона. Фото сопровождается фамилией самого Трампа. Он обещал, что власти займутся ремонтом и приведут чашу бассейна в порядок, заменив покрытие на синее, — чтобы и вода приобрела оттенок «в цвет американского флага».

Ранее Трамп осмотрел обезображенный вандалами символ Вашингтона.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!