В США бывшего олимпийца обвинили в порче Зеркального пруда в Вашингтоне

Бывшего участника олимпийской сборной США по гребному слалому Дэвида Херна обвинили в порче Зеркального пруда у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Об этом сообщила прокурор столичного округа Колумбия Дженин Пирро в ходе пресс-конференции, передает телеканал CNN.

«Херн обвиняется в умышленном уничтожении имущества, за которое ему грозит 10 лет тюремного заключения», — сказала прокурор.

Пирро добавила, что инцидент произошел 19 июня. По ее словам, свидетели видели, как бывший олимпиец «яростно двумя руками» отрывал покрытие со дна пруда.

23 июня президент США Дональд Трамп сообщил об аресте нескольких человек за нанесение материального ущерба Зеркальному пруду. По его словам, семь человек были привлечены к судебной ответственности за ущерб «теперь уже прекрасному» водоему.

В апреле Трамп заявил, что при экс-президенте Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона выглядели гораздо хуже, чем сейчас, и напоминали болото. Трамп опубликовал снимки одного из самых узнаваемых объектов столицы — Зеркального пруда. На первом фото пруд наполнен зеленоватой водой и тиной, а изображение подписано словами «Хуссейн Обама».

На втором кадре тот же бассейн выглядит чистым и окрашенным в сине-голубые тона. Фото сопровождается фамилией самого Трампа. Он обещал, что власти займутся ремонтом и приведут чашу бассейна в порядок, заменив покрытие на синее, — чтобы и вода приобрела оттенок «в цвет американского флага».

Ранее Трамп осмотрел обезображенный вандалами символ Вашингтона.