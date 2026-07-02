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Общество

Российский подросток нырнул и ушел под воду прямо на глазах у родителей

v1.ru: в Волгоградской области подросток ушел под воду на глазах родителей
ГКУ Служба спасения/VK

В Волгоградской области 16-летний юноша нырнул и ушел под воду прямо на глазах у родителей. Об этом сообщает v1.ru.

Все случилось 2 июля в рабочем поселке Новониколаевский, когда семья отдыхала на берегу водоема Огуречный. Юноша нырнул и после этого больше не всплывал на поверхность — его родители стали пытаться найти его сами, однако сделать этого не получилось. После этого они обратились в экстренные службы.

На место прибыли водолазы, которые обнаружили подростка на глубине около семи метров. Он не выжил. Юношу подняли на поверхность и передали полицейским.

По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что подросток не выжил после прыжка с катамарана в Воронежской области

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