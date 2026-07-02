Россиянин избил сожительницу за то, что она выпила больше спиртного

В Кузбассе мужчина избил сожительницу за то, что она выпила больше спиртного

В Кузбассе местный житель избил свою сожительницу за то, что она выпила больше спиртного, чем он. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в квартире на улице Планерной в городе Прокопьевске, когда пара устроила совместное застолье. Мужчине не понравилось, что его спутница выпила больше алкоголя, чем он, и между ними вспыхнула ссора.

В ходе конфликта мужчина напал на сожительницу и избил ее. Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям — росгвардейцы задержали пьяного дебошира. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что петербуржец забил двух женщин после застолья.